США обложат пошлинами товары из Китая еще на $200 млрд

Белый дом подготовил 10-процентные пошлины еще на одну группу китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. По словам президента США Дональда Трампа, новые меры будут реализованы в случае, если Пекин обложит пошлинами американские товары на сумму 50 миллиардов долларов.

Ограничения предусмотрены для широкого спектра китайского экспорта – от рыбных продуктов до кожаных изделий, мебели, одежды, телекамер, деталей телефонов и телевизоров.

Пекин пообещал ответить зеркально и "нанести решительный ответный удар", "если США сойдут с ума и опубликуют такой список", сообщает Bloomberg со ссылкой на китайское министерство. Замминистра коммерции КНР Ли Чэнган сказал, что США, по его мнению, "вредят процессу глобализации и подрывают международный торговый порядок".

​В то же время торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заметил, что "Соединенные Штаты, как и прежде, готовы вести в диалог" по таким вопросам, как "недобросовестная торговая практика КНР" и "допуск на китайский рынок американских товаров и услуг".

На прошлой неделе США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Китай ответил на это зеркально.