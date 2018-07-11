Глава СПЧ призвал "не навязывать" россиянам пенсионную реформу

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов призвал власти "не навязывать обществу пенсионную реформу". Она должна "быть понятна для граждан и желанна", сказал Федотов журналистам.

Глава СПЧ также добавил, что пенсионная реформа должна быть выгодна россиянам. Государство, по словам Федотова, должно компенсировать им потерянное право выходить на пенсию раньше.

Михаил Федотов заявил об этом в среду перед заседанием, на котором члены Совета планируют обсудить реформирование пенсионной системы в России с точки зрения защиты прав и свобод человека и гражданина. Результаты обсуждения будут переданы в правительство, в Госдуму и президенту, отметил Федотов.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против повышения пенсионного возраста.

В Госдуме России не исключают, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении возраст выхода на пенсию для женщин может быть снижен до 60 лет, сообщил Интерфаксу источник в российском парламенте.