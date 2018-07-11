СМИ: Россия строит военные объекты на границе с Польшей

Россия строит военные объекты в Калининградской области на границе с Польшей. Об этом сообщает издание Defence One со ссылкой на спутниковые данные от компании Planet Lab.

Согласно снимкам из космоса, Москва наращивает военный потенциал в этом районе с 2015 года. Отмечается, что с марта по июнь 2018 года Россия усовершенствовала там склад с боеприпасами.

Недалеко от польской границы модернизируется также бункерный объект. Его предполагается использовать для размещения артиллерии, считает специалист по машинному анализу Мэтт Холл из компании 3Gimbals. Он полагает, что бункер укрепляется посредством земляных валов, которые призваны сделать объект менее заметным с воздуха.

Сооружается и железная дорога, которая соединяется с крупным транспортным узлом, проходящим через Литву, указал аналитик. Аналогичную дорогу Россия построила в грузинской области Абхазия "перед тем, как вторгнуться в эту страну в 2008 году", цитирует Defence One эксперта.

Ранее в Федерации американских ученых (FAS) сообщали, что Москва модернизировала ядерные оружейные бункеры в калининградском эксклаве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Кремль "милитаризует Калининградскую область", размещая там "новые современные средства вооружения" и инвестируя в "инфраструктуру Калининграда".