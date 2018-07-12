Атака единого Запада: соцсети о саммите НАТО

Саммит НАТО этим летом проходит в исключительно тёплой и дружеской атмосфере.

Началось с того, что Дональда Трампа не встретили в брюссельском аэропорту - король и премьер-министр Бельгии улетели на полуфинальный матч чемпионата мира.

Чемпионат мира позволил СММ-щикам российского министерства иностранных дел написать о саммите откровенно хамский твит.

От Дональда Трампа, надо сказать, и так ждали резких заявлений.

И дождались. Завтрак с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом американский президент посвятил нападкам на Германию:

Германия полностью под контролем России, потому что они получают от 60% до 70% своей энергии из России по трубе. И вы считаете, что это нормально? Мне кажется, что нет. И мне кажется, что это очень плохо для НАТО и этого не должно быть. И я думаю, надо поговорить об этом с Германией.

"Ведомости" приводят другой кусок из речи Трампа:

Мы должны защищаться от России, а Германия выходит и тратит миллиарды и миллиарды долларов в год на Россию.

Что хорошего в НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполняют свои обязательства? США платят за защиту Европы, потом теряют миллиарды на торговле. Все должны платить 2% ВВП НЕМЕДЛЕННО, а не к 2025 году.

В сети отношение к этому неоднозначно.

Гера Князев:

Замечательный разворот перед близкой встречей с другом Володей. Думаю он сам забывает к вечеру, дружил ли он утром с Ыном или играл ли перед дневным сном в салочки с Китаем.

Антон Громов:

Буквально иллюстрация к моему недавнему посту про реальных, а не фейковых друзей и партнёров Путина. Характерно, что высокопоставленные западные партнёры Кремля всегда стремятся назвать «агентами России» своих политических оппонентов, вспоминается сразу русская пословица про «держи вора».

Сергей Епифанов:

Как-то неожиданно прояснилось, что всё таки защищают от России, а не обеспечивают мир во всём Мире, о чём заявляли ранее.

Андрей Скрипкин:

Так против кого ПРО в Восточной Европе? Против России?

Олег Фомкин:

Дерзкий какой президент. Как он интересно теперь стрелку ставить с ВВП будет после таких слов. Пофигу честно говоря, но интересно. Для нас челяди, ничего не поменяется конечно.

Дмитрий Сергеев:

"Не даёте мне дружить с Путиным, ну я и с вами дружить не буду, потому как вы все есть лохи позорные", - сказал Трамп на саммите НАТО. Не переключайтесь, мы ведём он-лайн трансляцию.

Сергей Мироненко:

Трамп откровенно намекает - покупайте нефть и газ у нас! И в этом он прав. Интересы его страны превыше всего. Только не надо припудривать это политикой. Бизнесмен.

Вячеслав Косарёв:

При чтении этой вчерашней новости, у меня сложилось впечатление, что Трамп выдвигает претензии странам ЕС по поводу получения энергоресурсов от России. Но посмотрите видео - напротив Трампа сидит Столтенбергу и высказанные тезисы направленны именно в его адрес. Требовать от НАТО разрыва экономических связей бессмысленно - это не та аудитория, об этом надо говорить с Меркель прежде всего. Весь спич президента США превращается в жуткий троллинг: "Какой смысл в том, что мы (США) защищаем вас от ваших же экономических партнеров, которым вы платите миллиарды? Это лишено смысла, но если вам нравится это - защищайтесь сами!" Простая бизнес-логика. Столтенберг (и многие другие, включая и большинство СМИ) же находится в парадигме, которая воспринимает НАТО, как некую нерушимую данность, и соответственно претензия (по их мнению) направленна на расширение экономических связей с Россией. Но Трамп бизнесмен прежде всего, он понимает, что никакие уговоры и угрозы не заставят экономических субъектов покупать газ по завышенной цене. Трамп прежде всего разрушает сложившуюся ситуацию в НАТО, при которой США несет основные затраты.

Олег Пономарь:

Я хочу, чтобы мои читатели поняли одну очень очевидную манипуляцию Трампа, которую он заворачивает в обертку крутого ковбоя.

Есть две вещи. Они очень важны во всей нашей истории. Но! Они никак не связаны между собой и то, что Трамп их связал в один узел - это плохая манипуляция и это продолжение атаки на единство Запада, которую Трамп начал на Саммите G-7 в Канаде.

Итак.

Вещь №1.

Расходы на оборону стран- членов НАТО.

Саммит НАТО-2014 в Уэльсе постановил, что к 2024 году члены НАТО должны тратить не менее 2% своего ВВП на оборону. ОК. Все движутся к этой цели, никто не возражает. На сегодня таких стран уже пять, к концу этого года их будет восемь. И так далее - до 2024 года.

Вещь №2.

Северный Поток-2.

Противодействовать СП-2 Трамп обязан! по Закону, который принял Конгресс прошлым летом (О противодействии странам-изгоям санкциями). Там это прописано отдельной строкой.

Но. Связывать эти две вещи в один узел и ставить их в какую-то зависимость - это ноу-хау Трампа. Типа, мы боремся с СП-2, а вы не тратите достаточно на НАТО? Что это? Где логика?.

Нужно тратить больше и этот процесс идет до 2024 года и нужно противостоять СП-2. Просто. И - не связано.

Просто подумайте - кто может быть доволен максимальным ослаблением НАТО?

Хорошего вечера.

Эдуард Надточий:

ситуация парадоксальная: в европе с крупной армией находится страна, руководство которой считает единую европу врагом, все страны континентальной европы - нахлебниками при своей оккупационной армии, и ведет работу на разрушение единой европы и вообще против любых европейских интересов. удивительный враг, с которым непонятно как иметь дело. т.е. конечно понятно, какую позицию заняли европейские государства: подождем, пока бесноватый сгинет и все вернется на круги своя. нынешняя ситуация рассматривается просто как аномалия, которую нужно аккуратно и дипломатично перетерпеть. но сумасшедший слишком буйный, и уже нет уверенности, что можно отделаться улыбками и киванием.кроме того постепенно зреет вопрос: насколько это - аномалия? а не начало фундаментальных перемен во всей архитектуре глобального мира? но этот вопрос в европе гонят пока прочь, уповая на то, что бесноватый испарится и все приобретет вменяемый вид.

Ответ Ангелы Меркель приводит на русском языке "Интерфакс":

"По случаю, я бы хотела добавить, что я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - сказала Меркель журналистам на саммите НАТО.

По ее словам, "Германия многим обязана НАТО и тому, что объединение Германии произошло, что Европа сегодня объединена, имеет много общего с НАТО".

"Но Германия также многое делает для НАТО ", - отметила Меркель. Она напомнила, что военный контингент ФРГ является вторым по величине в НАТО, а также то, что Германия поставила большую часть военного потенциала на службу оборонному альянсу и по-прежнему очень активно присутствует в Афганистане.

Очень негативно политику Трампа оценил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Трамп нанёс НАТО больший ущерб за 18 месяцев, чем советские и российские лидеры за 70 лет. Зачем?

Но русские трамписты настороже!

Мария Захарова:

СМИ: «Майкл Макфол заявил, что Дональд Трамп за полтора года принес НАТО больше вреда, чем советские и российские лидеры за 70 лет»

Макфолу, конечно, виднее. Просто хочу напомнить этому американскому гражданину, что он живет в развитой демократии: Трамп о своей натовской стратегии заявил задолго до выборов, а также развил ее в ходе избирательной кампании.

Так, еще в 18 лет назад Трамп честно признался: «Стоимость пребывания войск в Европе огромна. И эти деньги совершенно точно можно потратить на что-нибудь получше. Все равно наши союзники, похоже, не очень-то и ценят наше присутствие». Почитайте о взглядах будущего американского президента на Альянс в его книге, изданной в 2000 году.

27 марта 2016 года Трамп развил свою мысль: «Думаю, НАТО устарело.НАТО было создано в те времена, когда существовал Советский Союз, который был, очевидно, больше, сильно больше, чем Россия сегодня. Я не говорю, что Россия не представляет угрозу. Но у нас есть и другие угрозы. У нас есть угроза терроризма, а НАТО не обсуждает терроризм,НАТО не предназначено для этого. В составе НАТО нет стран, которые могли бы бороться с терроризмом»

В результате за Трампа и его идеи, включая эти, проголосовало 62984825 американцев.

Мало того, демократия в США настолько продвинутая, что к власти прорвалось меньшинство - не это ли заветная мечта демократов?

Лучше бы Макфол подсчитал, какой ущерб лично он нанёс российско-американским отношениям, находясь на должности посла США в России, предполагающей выполнение противоположной задачи. Отвечает ли такое целенаправленное вредительство интересам американцев? Конечно, нет.

Андрей Мартьянов:

Отлично понимаю баттхёрт Макфола - он из идейных глобалистов, верный паладин Ведьмы. Та самая развеселая компашка, которая по идейным соображениям положила бы миллионы не задумавшись.

А тут приходит какой-то бычара с Черкизона 90-х годов и начинает чиста канкретна разводить на бабло уважаемых людей, тех самых интеллигентных мальчиков со скрипочками и девочек-филологесс.

А вот украинская аудитория итогами саммита, похоже, довольна.

Виктория Драгунова:

Посмотрела прямую трансляцию совместного заявления Порошенко и Столтенберга на саммите НАТО :

- Украина ни у кого не спрашивает разрешения на вступление в НАТО - это воля украинского народа, стойко продолжающего противостояние российской военной агрессии

- положение о вступлении в НАТО будет закреплено в Украинской Конституции, чтобы не дать возможность каким-либо политикам помешать исполнению воли украинского народа

- Украина и Грузия уже больше чем десятилетие назад четко продемонстрировали свое желание и стратегическую цель - вступление в Северо-Атлантический союз

- НАТО, ЕС, США и другие наши союзники должны продолжать санкции, политическое и экономическое давление на рф чтобы заставить агрессора прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружение с оккупированных территорий, прекратить незаконную аннексию Крыма и допустить миротворцев ООН на все оккупированные агрессором территории.

Хельги Шарп:

НЕСКОЛЬКО ИТОГОВ СЕГОДНЯШНЕГО САММИТА НАТО.

(использована информация С.Гурьянова):

* Все страны Альянса увеличивают расходы на оборону. В этом году 8 стран обязались выделить на неё более 2% ВВП, остальные планируют сделать это к 2024 году. Цель: противостояние российской угрозе и безопасность для 1 млрд жителей стран, входящих в организацию.

NB. Трампушка кого пряником, а кого и кнутом, но таки дожал европейцев. Кстати, сначала он поднял ставки сразу до 4%, но потом милостиво снизил их до 2.)

* Согласована инициатива готовности "4 по 30".

К 2020 году будут развёрнуто:

- 30 механизированных батальонов;

- 30 воздушных эскадрилий;

- 30 боевых судов;

- готовность их к использованию - максимум 30 дней.

NB. Уже напряглись в ожидании 30 ближайших к Воронежу российских городов.)

* Македония начнёт переговоры о присоединении. Как только все национальные процедуры о переименовании страны будут завершены, страна присоединится к альянсу в качестве его 30-го участника.

NB. Вчера ватноголовые вычеркнули из перечня курортов Хорватию, сегодня - Грецию и Армению, завтра вычеркнут Македонию. Не дрейфте - комфортабельные курорты ОРДЛО пока что ещё в вашем распоряжении.)

* Переговоры о сотрудничестве НАТО с Украиной и Грузией будут проходить на отдельной платформе.

NB. Уже написал: скорее всего будет создан прецедент, и Украину с Грузией в ближайшие 5 лет ожидает special procedure участия в Альянсе - что-то по типу "особого союзника США вне НАТО". ИМХО.

Зато россиян явно насторожил один из гостей саммита