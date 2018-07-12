СМИ нашли "российские" деньги в канадской "Башне Трампа"

Газета Financial Times опубликовала обширное расследование, из которого следует, что одним из тех, кто финансировал строительство небоскреба Trump Toronto в Канаде, был канадский миллиардер российского происхождения Алекс Шнайдер. Как пишут журналисты, изученные ими денежные потоки заставляют задуматься о том, не является ли президент США Дональд Трамп уязвимым перед влиянием извне.

По данным газеты, Шнайдер продал свою долю в украинском металлургическом комбинате "Запорожсталь" Внешэкономбанку за 850 миллионов долларов. Как утверждаемся, часть вырученных средств – 40 миллионов долларов – была затем потрачена на строительство "Башни Трампа" в Торонто, которое велось с 2007 по 2012 годы. Сообщается, что сделка состоялась в 2010 году.

Изначально "Запорожсталь" хотел купить украинский бизнесмен Ринат Ахметов и уже готов был заплатить 690 миллионов долларов, однако российская сторона предложила более высокую цену, говорится в статье. В результате Ахметов получил 50 миллионов долларов в качестве компенсации за расторжение договора, а 100 миллионов получил находящийся в Москве посредник — экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Игорь Бакай, который, как пишет газета, на тот момент представлял интересы кремлевских инвесторов.

По данным издания, этот денежный перевод стал частью транзакций, благодаря которым было построено здание, принадлежащее бизнес-империи нынешнего президента США.

Газета уверена, что при продаже "Запорожстали" 100 миллионов долларов пошли на взятки российским чиновникам. При этом, как отмечает Financial Times, Шнайдер продал свою долю в комбинате под давлением своего партнера в Midland Group Эдуарда Шифрина. Тот, как утверждается, объяснял Шнайдеру, что в продаже "Запорожстали" заинтересованы близкие к Кремлю люди.