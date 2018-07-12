Законодательное собрание Нижегородской области в четверг большинством голосов поддержало законопроект о повышении пенсионного возраста. Корреспондент Радио Свобода сообщает, что внеочередное заседание инициировала фракция КПРФ. Коммунисты предложили на рассмотрение регионального парламента постановление с отрицательной оценкой федерального закона.

Как считают представители КПРФ, в документе не прогнозируется, как повлияет повышение пенсионного возраста на рынок труда.

"Есть все основания полагать, что принятие и реализация законопроекта повлечет за собой рост безработицы, особенно среди молодых и пожилых граждан, что в свою очередь приведет к увеличению расходов на выплату пособий по безработице, понижению стоимости рабочей силы и снижению заработных плат", – заявил заместитель председателя заксобрания региона коммунист Владислав Егоров.

Региональные парламентарии выразили недовольство тем, что федеральный центр "перекладывает на них ответственность".

Заседание проходило в ускоренном режиме. После выступления лидеров фракций спикер заксобрания единоросс Евгений Лебедев предложил "полемику не открывать".

На вопрос журналистов о том, как 35 депутатов из фракции "Единая Россия", проголосовавших за повышение пенсионного возраста, теперь будут смотреть в глаза избирателям, Лебедев ответил: "Тем людям, которые хотят жить хорошо, будем смотреть нормально. А те, которые будут слушать вас и думать, что их обманули и они попали в безвыходную ситуацию… Через полгодика, думаю, будем глядеть достойно, поскольку мы будем вести работу. В отличие от вас. Вы будете разжигать страсти в обществе, а мы будем делать все, чтобы общество было стабильным и самодостаточным. А вы продолжайте делать свое черное дело".

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против пенсионной реформы.