В Совфеде раскритиковали Росмолодежь за использование иностранных слов

Члены Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России попросили Росмолодежь убрать из названий патриотических игр слово "квест". В Совфеде считают, что использование англицизмов может повлиять на преданность молодых россиян своей Родине. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава Росмолодежи Александр Бугаев, обсуждая в Совете Федерации выполнение государственной программы по патриотическому воспитанию, рассказал о патриотических квестах. Чиновника попросили объяснить значение иностранного слова. Некоторые члены Комитета по обороне связали использование англицизмов с гибридной войной, которая якобы ведется против России.

"Вот это слово "квест" вы должны были выдумать и назвать его по-русски до того, как они придумали этот квест. И так, чтобы в Америке все играли в эту игру, которую вы придумали бы. И тогда бы мы всем комитетом встали и вам аплодировали, потому что нас цитируют аж в Америке", – заявила член комитета по обороне Ольга Ковитиди. Бугаев обещал, что больше не будет использовать в названии мероприятий иностранные слова.