Британия опубликовала сценарий "компромиссного Брекзита"

Правительство Великобритании в четверг опубликовало новый – "компромиссный" – план выхода страны из Евросоюза. Согласно этому сценарию, Лондон не станет разрывать все торгово-экономические соглашения с ЕС. Тем не менее, британские банки не получат неограниченный доступ к единому рынку. Об этом сообщает агентство dpa.

Согласно документу, квалифицированные работники и студенты смогут свободно передвигаться между Соединенным Королевством и ЕС. Это правило будет действовать до конца 2020 года. В течение этого периода граждане ЕС получат право безвизового доступа в Британию в обмен на аналогичные условия европейского континента – при условии, что их цели – это туризм или временная работа. После 2020 года стороны откажутся от свободы передвижения. Границы между ЕС и Великобританией будут считаться "общей таможенной территорией".

​Прежний – более жесткий вариант Брекзита предполагал, что Британия откажется от всех договоренностей с ЕС сразу после того, как покинет Евросоюз.

Премьер-министр Тереза Мэй уже осенью планирует согласовать с Брюсселем окончательные условия нового соглашения. Лондон, в частности, намерен добиться того, чтобы отказаться от полного соблюдения правил ЕС на тех территориях, где производится до 80 процентов британского ВВП, включая финансовые услуги.

Евросоюз не получит юрисдикции в Великобритании, хотя британским судам будет предписано ориентироваться на правоприменительную практику ЕС. При этом, как отмечает Би-би-си, британское правительство хочет оставить открытой границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.