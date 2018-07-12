Порошенко доволен беседой с Трампом перед саммитом в Хельсинки

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг (12 июля) на брифинге в Брюсселе сообщил о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Порошенко сказал, что "не может и и не будет раскрывать некоторые подробности разговора с президентом Трампом".

Но, по его словам, "это был очень откровенный разговор". Порошенко выразил радость, что "Украине уделяется приоритетное внимание, потому что нам действительно нужно поговорить с президентом США Дональдом Трампом, прежде чем он отправится Хельсинки".

"Я полностью доволен нашей беседой", - заявил президент Украины, говоря о встрече с президентом США.

16 мая в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается в ходе встречи будут обсуждаться такие вопросы как конфликт на Украине, Сирия, вопросы стратегического разоружения.