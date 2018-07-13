СМИ: Трамп потерял 400 тысяч подписчиков из-за "чистки" в Twitter

Президент США Дональд Трамп потерял около 400 тысяч из более, чем 53 миллионов подписчиков на своей странице в Twitter после того, как социальная сеть начала удалять заблокированные подозрительные аккаунты.

Страница бывшего президента США Барака Обамы потеряла около 2 миллионов подписчиков, а аккаунт главы Twitter Джека Дорси — около 200 тысяч.

У певицы Кэти Перри исчезло около 3 миллионов подписчиков из 110 миллионов.

Накануне сервис микроблогов Twitter сообщил, что в течение недели удалит аккаунты, которые ранее были заблокированы из-за подозрительной активности. В Twitter считают, что аккаунты принадлежат реальным людям, которые в какой-то момент потеряли над ними контроль и не сменили по запросу компании пароль. Речь идёт о десятках миллионов аккаунтов.

Ранее The Washington Post писала, что Twitter заблокировал более 70 миллионов фейковых и подозрительных аккаунтов. По информации издания, это связано с обнаружением в соцсети "русскоязычных ботов", которые пытались повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.