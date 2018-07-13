Sun: Трамп "поладит" с Путиным вопреки инцидентам в Солсбери

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сохранить связи с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери. Такой комментарий глава Белого дома дал в интервью газете The Sun, находясь с официальным визитом в Великобритании. Издание назвало президента России "тираном".

Обобщая высказывания Трампа, The Sun сообщила о его разгромной критике в адрес премьера Мэй, а также привела ряд других его замечаний, сделанных в ходе эксклюзивной беседы. Как сообщает газета, американский лидер обвинил европейских руководителей в том, что они "уничтожают" свою самобытность в угоду мигрантам. О мэре Лондона Садике Хане он сказал, что тот "не справился с терроризмом", а также высказал мнение, что при Хане в столице растет преступность. Трамп в очередной раз потребовал от Британии и других членов НАТО увеличить расходы на оборону.

Он раскритиковал "мягкий" вариант "Брекзита", который выбрала Мэй. Новый план предполагает сохранение широких экономических контактов с Евросоюзом, и потому, уверен Трамп, отрицательно скажется на развитии американо-британской торговли.

Президент США выразил уверенность, что ушедший с поста главы МИД Борис Джонсон станет "великим премьером". Трамп не сомневается, что его политику поддерживают "миллионы британцев".

Британское правительство во главе с премьер-министром Терезой Мэй обвиняет Россию в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" на территории Соединенного Королевства. В результате химической атаки едва не лишились жизни Сергей и Юлия Скрипали, ставшие объектами покушения, а также местный житель Чарли Роули. От контакта с ядом скончалась многодетная 44-летняя мать Дон Стёрджесс. Почти 30 стран, включая Британию, выслали более 150 российских дипломатов в ответ на действия, которые Мэй назвала "нападением" России на Британию.