Спецслужбы Германии рассказали о российской кибератаке

Федеральное ведомство по охране конституции Германии рассказало об атаке российских хакеров на медиакомпании и организацию по химическим исследованиям. Спецслужба предполагает, что это была попытка шпионажа. Нападения произошли летом прошлого года, затем месяц назад, и, возможно, продолжаются до сих пор.

Сотрудникам СМИ рассылали электронные письма с зараженным вложением в формате Word. После открытия файла пользователь получал рекомендацию запустить макросов. После разрешения со стороны пользователя хакеры получали возможность следить за сетевой инфраструктурой и управлять ею.

Немецкая спецслужба считает, что за атаками стоит российская группировка Sandworm, которая могла действовать по указанию российских властей. Этих же хакеров ранее обвиняли в нападениях на энергетические компании на Украине. Москва поддержку хакеров отрицает.