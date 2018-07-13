В Сирии в результате авиаудара погибли более 50 человек

Более 50 человек погибли в результате авиаудара войск коалиции в Сирии, на границе с Ираком. Об этом сообщает Reuters. Представитель американских военных подтвердил, что удар войска коалиции наносили удары в этом районе, однако информацию о числе жертв не сообщил.

Сирийский центр мониторинга прав человека уточняет, что 28 человек из общего числа погибших – мирные граждане. Остальные убитые – джихадисты террористической группировки "Исламское государство".

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. По данным американских военных, с августа 2014 по май 2018 года от ударов войск коалиции погибло 939 мирных граждан.

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека. МИД России утверждает, что Вашингтон действует в Сирии без согласия Дамаска.