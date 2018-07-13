В Лондоне в знак протеста запустили надувного "Младенца Трампа"

Президента США Дональда Трампа, который прибыл в Великобританию с официальным визитом, в Лондоне встретили театрализованными протестами. Утром в пятницу перед зданием парламента подняли в воздух так называемого "Младенца Трампа" — шестиметровую надувную оранжевую куклу с телом ребенка в подгузнике и недовольным лицом американского президента, который держит в руке мобильный телефон. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, активисты собрали около 30 тысяч фунтов стерлингов на изготовление гигантской надувной куклы. Газета пишет, что мэр Лондона Садик Хан лично выдал разрешение на запуск этой шарообразной фигуры. The Guardian сообщает о сотнях протестующих и любопытствующих туристов, которые с интересом наблюдали, как красочный "дирижабль" взмыл в небо, будучи подвешенным на веревках.

Одна из устроителей зрелища Шейла Менон рассказала журналистам, что юмористический протест — это идеальный способ противостоять тем невзгодам, которые, по ее мнению, порождает американский лидер. "Политическая сатира — это творческая и ненасильственная форма политического высказывания", цитирует ее The Guardian.

Массовые акции против визита президента США начались в четверг. Тысячи митингующих собрались 12 июля в центре Лондона в знак протеста против политики Трампа. Они гремели различными предметами, такими как металлические дуршлаги и кастрюли, а также использовали свистки, чтобы создать побольше шума. Демонстранты поднимали плакаты с лозунгами, среди которых были такие: "Нет расизму, нет Трампу" и "Уважай права человека". Наиболее массовая акция ожидается в пятницу.