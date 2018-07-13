Самолеты ВВС России четыре раза вторгались в небо Южной Кореи

В пятницу два российских военных самолета — предположительно стратегические бомбардировщики Ту-95 — четыре раза вторгались в воздушное пространство Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на американское военное командование в Сеуле.

По данным агентства, военные самолеты России заходили в южнокорейское небо на протяжении более трех часов. Первое нарушение было зафиксировано около двух часов дня, последнее — ближе к шести вечера по местному времени.

Южная Корея подняла в небо истребители, которые отправляли российским самолетам предупредительные сигналы до тех пор, пока те не покинули воздушное пространство. Как сообщает Reuters, в Сеуле не уточнили, какие именно самолеты были задействованы для противодействия России.

Ранее в этом году российская военная авиация неоднократно вторгалась в южнокорейское небо. Однако, как отмечает Yonhap, это первый инцидент такого масштаба, когда за один день российские самолеты совершили четыре нарушения. По мнению экспертов, подобными маневрами россияне проверяют реакцию соседних стран и практикуют боевые операции, связанные с дальними перелетами.

Ту-95 — советский и российский стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие и запускать крылатые ракеты.