РБК: Кремль направит в Белоруссию посла, отвергнутого Киевом

Россия запросила у Минска агреман (согласие) на назначение Михаила Бабича послом в Белоруссии. Он должен будет сменить 77-летнего Александра Сурикова, который проработал на этой должности 12 лет – сообщает РБК.

В МИД Белоруссии заявили, что пока не получали официальный запрос на назначение Бабича новым послом России.

Двумя годами ранее Бабича планировали отправить послом в Киев, однако украинские власти не дали согласия на его назначение. Они мотивировали свое решение тем, что Бабич, будучи членом Совета безопасности России, лично участвовал в решении по аннексии Крыма и ввода российского военного контингента на полуостров.

Как рассказал РБК близкий к Кремлю собеседник, перевод Бабича на дипломатический фронт в Минск рассматривается как назначение "аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление".

Сейчас Бабич является постпредом президента в Приволжском федеральном округе. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией "Антей", был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области, возглавлял правительство Чечни в 2002–2003 годах, служил помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003 по 2011 год занимал кресло депутата Госдумы. Он является членом "Единой России".