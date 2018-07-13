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Сюрпризы и прогнозы: победители и проигравшие чемпионата мира в России

Прогнозы на подходящий к концу чемпионат мира по футболу в России делали футбольные эксперты и финансовые аналитики, букмекеры и эрмитажный кот Ахилл. Самые большие сюрпризы турнира, самые точные предсказания и роль случайности в футболе - обсудим это с футбольным аналитиком, автором портала Sports.ru Вадимом Лукомским и редактором сайта “Рейтинг букмекеров” Николаем Соловьевым.

Ведущий - Сергей Добрынин.

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