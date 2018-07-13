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В Чите местные жители не дали спасти от потопа дом бывшего мэра

Затопленные улицы Читы (иллюстративное фото)

В Чите жители дачного кооператива перекрыли дорогу грузовикам, которые везли грунт для ликвидации потопа в доме бывшего мэра города Анатолия Михалева. Об этом сообщает издание "Вечорка".

Горожане объяснили свои действия несправедливым отношением к другим пострадавшим от паводка. По словам одного из местных жителей, его дом затопило четыре дня назад, однако за это время власти так и не оказали ему помощь. Грузовики с грунтом уехали после того, как к дачному кооперативу прибыли журналисты.

9 июля в Забайкальском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. В регионе идут сильные ливни. Множество домов в окрестностях Читы оказались подтоплены.

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