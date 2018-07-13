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Президент США Дональд Трамп встретился в Виндзоре с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с Елизаветой II в Виндзорский замок, в предместьях Лондона. Королевский оркестр сыграл гимн Соединённых Штатов. Затем Королева обошла вместе с президентом строй почётного караула.

Трамп прибыл в Виндзор с первой леди США Меланией. Королева, представив гостям нескольких своих приближённых подданных, сопроводила президентскую чету в замок.

92-летняя королева в последние годы не выезжает за границу с визитами, ограничиваясь общением с высокими зарубежными гостями в своей резиденции.

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