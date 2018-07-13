В Мурманске учительницу уволили за комментарий о "Юнармии"

В Мурманске преподавателя истории в местной гимназии Светлану Корнаухову уволили за комментарий в социальной сети "ВКонтакте" о военно-патриотическом движении "Юнармия". Учитель высказала мнение, что награды за патриотическое воспитание можно давать не только членам движения, но и обычным школьникам, чьи заслуги остаются без внимания. Об этом сообщает сетевое издание "Би-порт".

Сначала Корнаухову пытались уволить за "непристойное поведение", но позже поменяли формулировку на "сокращение штата". Руководство гимназии объяснило свои действия тем, что учебному заведению больше не нужна ставка заместителя директора по воспитательной работе, которую преподаватель занимала. При этом Корнаухову также увольняют и с должности учителя истории. Руководство гимназии предложило ей остаться работать гардеробщицей или уборщицей.

Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году. Своей целью организация ставит "всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян".