В Британии полиция обнаружила ёмкость со следами "Новичка"

Британская полиция заявила об обнаружении емкости с нервно-паралитическим веществом, которым 30 июня были отравлены двое жителей города Эймсбери. Емкость представляет собой небольшую бутылку, с остатками "Новичка". Следователи нашли её в доме, где жили Дон Стёрджес, умершая на днях в больнице, и её партнёр Чарли Роули, пришедший в сознание после долгого пребывания в коме. Содержимое найденной бутылки было исследовано в химической лаборатории Портон Даун.

Специалисты лаборатории пытаются установить, не является ли источник выработки найденного отравляющего вещества тем же, что и источник "Новичка", которым 4 марта этого года были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.