В Петербурге пытались похитить чеченца, которого считают геем

В пятницу в Санкт-Петербурге группа неизвестных людей вместе с сотрудниками полиции пыталась похитить уроженца Чечни Зелимхана Ахмадова, который бежал из республики из-за подозрений в гомосексуальной ориентации. Среди похитителей был его отец, сообщает "Новая газета".

Зелимхан успел отправить сообщение одному из участников российской ЛГБТ-сети с текстом: "Помоги мне". Правозащитники обратились в правоохранительные органы. Через несколько часов Ахмадова вместе с его похитителями задержали в одном из хостелов Санкт-Петербурга. По словам, потерпевшего в похищении принимали участие сотрудники Федеральной службы безопасности.

Находясь в Чечне Ахмадов неоднократно задерживался сотрудниками полиции и подвергался пыткам. От него требовали контакты друзей и вымогали деньги. Правоохранители предлагали брату Ахмадова убить своего родственника из-за того, что тот может быть геем. После этого Ахмадов бежал из Чечни.

В 2017 году "Новая газета" опубликовала материал о преследовании геев в Чечне, некоторых из которых пытали или убили. Руководство республики отрицает, что в их регионе могут быть гомосексуалы.