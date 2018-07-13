Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

МИД России резко раскритиковал обвинения Вашингтона

Глава МИД России Сергей Лавров и представитель МИД Мария Захарова на одной из пресс-конференций (архивный снимок)

МИД России выступил с резко критическим комментарием к решению спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявить обвинения 12-ти сотрудникам российской военной разведки. В Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года», говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Цель этого вброса – испортить атмосферу перед российско-американским саммитом, считают в МИД России.

Несколькими часами заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, предъявленных 12-ти сотрудникам Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.

Список обвинений из 11 пунктов представлен на 29 страницах, с подробным описанием деяний, в которых обвиняются сотрудники российской военной разведки.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG