МИД России резко раскритиковал обвинения Вашингтона

МИД России выступил с резко критическим комментарием к решению спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявить обвинения 12-ти сотрудникам российской военной разведки. В Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года», говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Цель этого вброса – испортить атмосферу перед российско-американским саммитом, считают в МИД России.

Несколькими часами заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, предъявленных 12-ти сотрудникам Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.

Список обвинений из 11 пунктов представлен на 29 страницах, с подробным описанием деяний, в которых обвиняются сотрудники российской военной разведки.