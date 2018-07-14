В Пакистане жертвами терактов стали десятки мирных жителей

На на юго-западе Пакистана в городе Мастунг жертвами нападения смертника стали 128 человек, ещё около полутора сотен получили ранения. Теракт произошёл в пятницу на предвыборном митинге. По имеющейся информации, погиб местный кандидат.

Ранее в тот же день на другом предвыборном собрании при взрыве погибли четыре человека и более 30 получили ранения. Инцидент произошел в городе Банну на севере страны.

В минувший вторник смертник подорвал себя на предвыборном митинге в Пешаваре – более 20 убитых, среди которых и местный кандидат. Ответственность за непадение взяли на себя талибы.