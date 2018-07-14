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Директор Национальной разведки США предупредил о новых угрозах

Дэн Коутс

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что важные элементы информационной инфраструктуры Соединенных Штатов находятся под угрозой. По его словам, "вновь горят тревожные красные сигналы", происходят "кибервторжения и атаки против целей в США".

Наиболее активны Россия, Китай, Иран и Северная Корея, считает директор Национальной разведки. Россию он называет "наиболее агрессивной" и продолжающей попытки подорвать американскую демократию.

Директор Национальной разведки сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая возникла перед терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщил "Голос Америки".

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