Директор Национальной разведки США предупредил о новых угрозах

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что важные элементы информационной инфраструктуры Соединенных Штатов находятся под угрозой. По его словам, "вновь горят тревожные красные сигналы", происходят "кибервторжения и атаки против целей в США".

Наиболее активны Россия, Китай, Иран и Северная Корея, считает директор Национальной разведки. Россию он называет "наиболее агрессивной" и продолжающей попытки подорвать американскую демократию.

Директор Национальной разведки сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая возникла перед терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщил "Голос Америки".