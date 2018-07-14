Трамп: "Обама знал о кибератаках, но бездействовал"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление заместителя генерального прокурора США о предъявлении обвинений 12-ти гражданам России, сотрудникам Главного разведывательного управления. Трамп написал, что описанные в обвинительном документе факты имели место в годы правления Барака Обамы, а не в годы его правления. В своем твиттере Трамп задаётся вопросом: почему американские службы ничего не предприняли тогда, осенью 2016-го, когда докладывали об этом Обаме, то есть, еще до выборов.

Дональд Трамп, традиционно называющий обвинения в свой адрес и адрес своих сотрудников "фальшивыми новостями", главные контраргументы направляет против Барака Обамы и своего конкурента на выборах от демократов Хиллари Клинтон.

В пятницу, 13 июля, США предъявили 12 агентам ГРУ обвинения во вмешательстве в ход президентской кампании 2016 года. Некоторые американские законодатели призвали Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, 16 июля. МИД России обвинил Вашингтон в повторении безосновательных обвинений и отверг принадлежность к ГРУ 12 россиян, которые названы в обвинительном заключении.