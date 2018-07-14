Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера из-за критики

Американская актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера в фильме Руперта Сандерса "Rub & Tug". Ранее решение о том, что центрального персонажа фильма сыграет актриса, не являющаяся трансгендером, вызвало резкую критику в ряде СМИ и социальных сетях.

Йоханссон заявила ЛГБТ-порталу Out.com, что была бы рада сыграть роль, но понимает озабоченность всех, кто с этим не согласен. Свое решение она объяснила этическими соображениями и поблагодарила своих критиков за то, что спор вокруг "Rub & Tug" привлек внимание к проблеме многообразия в мире и достоверности в кинематографе.

В фильме Сандерса (который ранее снял киноадаптацию японской манги "Призрак в доспехах" в Йохассон в главной роли) актриса должна была сыграть реально существовавшую американскую аферистку Лоис Джин Джилл. Согласно сообщениями СМИ, она была известна под именем Данте Джилл и прозвищем "Текс", и предпочитала, чтобы ее называли мужчиной.