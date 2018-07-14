В Шотландии параглайдер Greenpeace пролетел под окнами Трампа

В Шотландии полиция ищет активиста Greenpeace, который, вопреки запрету на полеты, пролетел на параглайдере под окнами резиденции на территории гольф-клуба, где проводит выходные президент США Дональд Трамп. К параглайдеру была прикреплена надпись Trump: Well below par – это отсылка к игре в гольф, лозунг можно перевести как "Трамп – очень плохой игрок". В организации Greenpeace пояснили, что акция проведена в знак протеста против миграционной и экологической политики президента США.

Полиция сообщила, что открыла уголовное дело, поскольку были нарушены правила безопасности. В Greenpeace говорят, что полиция была предупреждена об акции.

Трамп отправился в Шотландию по завершении официальной части своего визита в Великобританию, в ходе которого он встретился с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. Визит сопровождается массовыми акциями протеста против приезда Трампа. В Эдинбурге в субботу на демонстрацию собрались около десяти тысяч человек. В воздух вновь поняли шестиметровую фигуру "Младенца-Трампа", которую на ночном поезде активисты доставили из Лондона. В Лондоне прошла и акция в поддержку американского президента, ее организовали крайне правые активисты.

Из Шотландии президент США отправится в воскресенье в Хельсинки, где в понедельник встретится с Владимиром Путиным.