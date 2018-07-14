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В Крыму выпустили из СИЗО активиста из "списка Сенцова"

Исмаил Рамазанов

В аннексированном Россией Крыму выпущен из СИЗО крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов, которого обвиняют в "возбуждении ненависти" с помощью рации Zello. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Суд 12 июля отказался продлить арест Рамазанова. При этом он уже провел в СИЗО Симферополя почти полгода и спустя десять дней все равно должен был, по закону, выйти на свободу. Мера пресечения Рамазанову изменена на подписку о невыезде.

Рамазанов был задержан 23 января. Он утверждал, что был избит при задержании сотрудниками ФСБ. Его обвиняют в том, что при помощи интернет-рации Zello он распространял некую разжигающую ненависть информацию. Он входит в число 64-х украинских заключенных в России, освобождения которых требует Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии.

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