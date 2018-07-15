“Изоляция” в Донецке и в Киеве. Эфир в 18.05

Чем была “Изоляция” в Донецке, Украине и Восточной Европе? “Донецкий Гуггенхайм” и гордость региона. Каким образом советский завод изоляционных материалов был превращен в крупнейший международный арт-кластер и платформу культурных инициатив?

Кто, как и зачем захватил и разрушил “Изоляцию” в 2014 году? Зачем боевикам ДНР понадобилось подрывать “трубу-помаду”, символ женского шахтерского труда на территории “Изоляции”? Разрушенные скульптуры и инсталляции, пыточные камеры и тренировочный лагерь боевиков вместо выставочных залов и пространств коворкинга.

Работа в Киеве на новом постиндустриальном пространстве. Культура, урбанистика, идентичность восточных регионов Украины как специальный интерес “Изоляции”. Донбасские студии. Проекты “Общественный договор” (памятник Ленину после его демонтажа) и “Архитектура Украины за линией фронта”. Социальная антропология как способ “Изоляции” исследовать мир. Что такое зона высоких технологий I-Zone?

Екатерина Филюк, арт-критик, куратор художественных программ "Изоляции"; Александр Виноградов, менеджер по коммуникациям; Михаил Глубокий, директор по развитию I-Zone/

Проект Русской и Украинской служб Радио Свобода.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова