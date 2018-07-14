Сборная Бельгии стала бронзовым призером футбольного ЧМ-2018

Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
В матче за третье место в Санкт-Петербурге команда Бельгии победила Англию 2:0.
Это лучшее достижение Бельгии в истории мировых первенств.
Финал чемпионата пройдет в воскресенье в Москве. В нем сыграют команды Франции и Хорватии.
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