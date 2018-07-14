Малахов: Сердюков и Васильева поженились

Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова, утверждает телеведущий Андрей Малахов. О свадьбе бывшей руководительницы департамента имущественных отношений Министерства обороны России, отбывшей наказание за мошенничество, и бывшего министра обороны Малахов написал в колонке на портале StarHit. О подробностях он не упомянул. Из текста следует, что Васильева и Сердюков поженились недавно.

В октябре 2012 года Васильева была задержана. Ее обвинили в махинациях в связи с деятельностью "Оборонсервиса", общий ущерб от которых оценивался в миллиарды рублей. Сердюков был снят с поста министра обороны, однако никаких обвинений ему предъявлено не было. Васильева в ходе следствия и суда над ней не отрицала, что находится с Сердюковым в близких отношениях. В мае 2015 года она была приговорена к 5 годам лишения свободы, а уже в августе условно-досрочно освобождена – в срок исполнения наказания зачли время, которое она провела под домашним арестом.

Сердюков сейчас является членом правления Объединенной авиастроительной корпорации, а также управдомом здания, где находится квартира Васильевой.