Макрон поговорит с Путиным о Сирии, Иране и Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным об Украине, Иране и Сирии во время их встречи в воскресенье в Москве. Об этом сообщил агентству Reuters источник в окружении президента Франции.

Елисейский дворец ранее официально подтвердил, что Макрон прилетит в воскресенье в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции встретится с Хорватией, и перед игрой проведет переговоры с Путиным. Макрон прилетал в Россию и на полуфинал в Петербург, но встреч с российскими представителями тогда не проводил.

Источник Reuters также утверждает, что Макрон пока не готов пригласить Путина на саммит "Большой семерки", который пройдет в будущем году в Биарритце на юге Франции. О том, что Россию необходимо вернуть за стол переговоров "семерки", говорил президент США Дональд Трамп. Макрон заявил тогда, что был бы рад пригласить Путина на саммит, но это будет зависеть от того, будет ли Россия способствовать урегулированию конфликта на Украине.

В Кремле, говоря о предстоящей встрече Макрона и Путина, заявили о том, что президенты обсудят также предстоящие переговоры Путина и Трампа в Хельсинки.

Финал чемпионата мира в Москве посетят лидеры еще нескольких государств, в том числе президенты Судана и Гамбии, Молдавии и Белоруссии, а также эмир Катара и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.