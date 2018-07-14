Израиль нанес удары по десяткам целей в Газе в ответ на обстрел

ВВС Израиля в субботу нанесли удары по десяткам целей в секторе Газа - в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Израильские военные сообщили, что поразили объекты палестинской радикальной группировки ХАМАС, в том числе штаб-квартиру ее вооруженных формирований, склады и тоннели. Агентства сообщают о гибели по крайней мере двух палестинцев. В результате ракетных обстрелов Израиля пострадали три человека.

По оценкам наблюдателей, речь идет о самой серьезной вспышке насилия со времен израильской операции в Газе в 2014 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что группировке ХАМАС в результате ударов был нанесен серьезный урон, и подчеркнул, что удары станут еще более интенсивными, если из сектора Газа возобновятся обстрелы.

Ранее ХАМАС, контролирующая Газу, взяла на себя ответственность за обстрелы, назвав их "предупреждением" Израилю. Агентство Reuters отмечает, что это редкость - обычно ответственность за ракетные обстрелы берут на себя более мелкие палестинские группировки.