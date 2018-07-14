Reuters: Эрдоган призвал Путина остановить Асада

Возможное наступление войск сирийского президента Башара Асада на севере Сирии в провинции Идлиб может полностью уничтожить соглашения, достигнутые ранее в Астане между Россией и Турцией. Об этом заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в субботу президент Турции Реджеп Эрдоган - сообщает Reuters со ссылкой на источник в окружении Эрдогана.

Как утверждается, Эрдоган в ходе беседы выразил обеспокоенность ситуацией мирных жителей в провинции Дераа на юге Сирии, большая часть которой в последние недели перешла под контроль сирийских властей в результате военной операции против повстанцев при поддержке России. Турецкий президент предупредил Путина, что повторение подобного сценария на севере Сирии - нарушение договоренностей.

Идлиб - последняя из четырех "зон деэскалации", созданных в Сирии в прошлом году, которая еще не перешла под контроль сил Асада. Большую часть этой провинции контролируют различные фракции повстанцев, некоторые из них поддерживает Турция. В Идлибе размещены наблюдательные пункты турецкой армии. Сейчас там почти не ведется активных боевых действий, однако сирийская оппозиция опасается, что по завершении операции на юге страны войска Асада начнут наступление на севере.

Кремль подтвердил факт телефонного разговора Путина и Эрдогана. В сообщении Кремля говорится, что обе стороны готовы к "совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии".