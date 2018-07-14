Помпео: саммит Трамп-Путин очень важен для Америки

Госсекретарь США Майк Помпео убежден, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Хельсинки 16 июля, "принесет пользу" Америке.

После того, как в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн официально предъявил обвинения 12 гражданам России - как утверждается, сотрудникам военной разведки - во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов, ряд американских политиков призвали Трампа отменить встречу с Путиным. С таким призывом, в частности, выступил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Звучат также призывы к Трампу сделать тему российского вмешательства в выборы главной на саммите. Видные сенаторы-демократы также написали Трампу письмо, призвав его отказаться от переговоров с Путиным с глазу на глаз.

Помпео, однако, заявил, что саммит пройдет по плану и сказал, что встреча Трампа и Путина "очень важна" - сообщает CNN.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс подтвердила, что саммит в Хельсинки состоится 16 июля, как и было объявлено.

В обвинениях, выдвинутых на основании работы спецпрокурора Роберта Мюллера, говорится, что сотрудники российской военной разведки взломали компьютеры Демократической партии США и кандидата от демократов Хиллари Клинтон с целью вмешаться в выборы президента США. Под фальшивыми именами они вступали в переписку с американцами, в том числе имеющими отношение к кампании Трампа, предлагая им "компромат" на демократов.

В обвинении, однако, не говорится, что кто-либо из граждан США сознательно помогал России. Бывший советник Трампа Рождер Стоун в субботу подтвердил, что, вероятно, в обвинительном заключении речь идет в том числе и о его переписке с российскими хакерами. Он, однако, подчеркнул, что из обвинения не следует, что он им как-то помогал или знал об их действиях и о том, что они являются российскими агентами.

Дональд Трамп написал в субботу в твиттере, что хакерские атаки произошли при президенте Обаме, администрация которого недостаточно серьезно, по его мнению, подошла к этим фактам.