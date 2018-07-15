ООН: число жертв в Афганистане достигло рекордного уровня

Организация Объединенных Наций сообщила, что число гражданских лиц, убитых в Афганистане, достигло рекордного уровня в первой половине года, несмотря на имевшее место прекращение огня в прошлом месяце. Смертность выросла на 1% до 1692, хотя число раненых и снизилось на 5% до 3430. Об этом сообщила Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) в своем последнем докладе о жертвах среди гражданского населения, опубликованном 15 июля.

Основными причинами рекордно высокой смертности стали бои между силами безопасности и боевиками, а также взрывы придорожных бомб и взрывы, устраиваемые смертниками из экстремистской группировки "Исламское государство" а также талибами. ООН сообщает, что использование самодельных взрывных устройств (СВУ) при нападениях антиправительственных элементов оставалось главной причиной потерь среди гражданского населения.

В докладе говорится, что гражданское население, проживающее в провинциях Кабул, Нангархар, Фарьяб, Гильменд и Кандагар, больше всего пострадало от насилия. Сотни гражданских лиц были убиты при нападениях на шиитские святыни, правительственные здания, офисы групп помощи и центры регистрации избирателей.