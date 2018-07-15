ВВС США: планы Турции по закупке С-400 создают риск для НАТО

Планы Турции по покупке российской ракетной системы противовоздушной обороны С-400 предоставят ей оружие, "используемое известными противниками НАТО", и возможность глубокого проникновения в систему уклонения от радаров американских истребителей F-35, которые поступают на вооружение в странах Европы. Об этом заявил генерал ВВС США Тод Уолтерс, выступая на конференции руководителей авиации в Лондоне.

Генерал Уолтерс, также командующий воздушными силами НАТО, сказал Рейтер, что эта проблема волнует его, и сейчас он работает над тем, чтобы поддерживать крепкие военные связи с Турцией, являющейся членом НАТО.

"Все, что может сделать С-400, даст возможность лучше понять технические характеристики F-35, а это, конечно, не в пользу нашей коалиции", – сказал Уолтерс.

Представители США и НАТО хотят, чтобы российская оборонная система не могла собирать информацию об истребителях Lockheed Martin F-35 по мере того, как они поступают в Европу. По данным пресс-секретаря ВВС США, к концу года в Европе, Норвегии, Великобритании и Италии будет в общей сложности 40 самолетов F-35, а еще 24 самолета будут доставлены в следующем году. В Нидерланды поставят два самолета.

Планы Турции по покупке российской противовоздушной системы усилили напряженность с Вашингтоном. Законодатели США стремятся заблокировать передачу любых самолетов F-35 в Турцию. Высокопоставленный чиновник США в прошлом месяце заявил, что Турция является ключевым союзником по НАТО. Однако закупки этой страной F-35 могут оказаться под угрозой, и Анкаре придется столкнуться с санкциями, если она закупит С-400. В прошлом месяце Анкара получила свой первый самолет F-35 на заводе Lockheed в Техасе, хотя самолет будет находиться в Соединенных Штатах для обучения пилотов.