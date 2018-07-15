Глава МИД ФРГ предостерег Трампа от односторонних сделок с Путиным

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от односторонних сделок с Россией, которые могут быть сделаны за счет других западных союзников Соединенных Штатов. "Мы всегда говорили, что нам нужен диалог с Россией, поэтому хорошо, если Вашингтон и Москва будут говорить друг с другом", - сказал Маас в интервью газете "Bild am Sonntag".

Маас приветствовал встречу, на которой, как сообщил президент США, он затронет вопрос сокращения ядерного оружия. "Было бы шагом вперед, если бы эта встреча также стала стимулом для ядерного разоружения", - отметил глава МИД ФРГ. При этом Маас добавил: "Тот, кто оскорбляет своих партнеров, рискует проиграть в конце концов. Односторонние сделки за счет собственных партнеров также вредят США в итоге".

В четверг Трамп назвал Путина "конкурентом", а не "врагом", и сказал, что, как он ожидает хорошего проведения первого саммита в Хельсинки. Трамп также сказал, что встреча с Путиным может быть самой легкой в его поездке в Европу.

Трамп, который встречается с президентом России Владимиром Путиным в Финляндии в понедельник, на этой неделе обвинил Германию в том, что она является "пленницей" России из-за своей энергетической зависимости.