Нетаньяху сообщил о своем телефонном разговоре с президентом США Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье во время заседания кабинета министров в Иерусалиме сообщил о телефонном разговоре 14 июля с президентом США Дональдом Трампом.

Нетяньяху поблагодарил президента Трампа за его жесткую политику в отношении Ирана, поскольку эта политика, по оценке израильского лидера, оказала большое влияние на Иран. Президент Трамп "с резкой ясностью" подтвердил свою приверженность безопасности Израиля, подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

"Мы обсудили вопросы безопасности и дипломатии, связанные с региональными событиями, главными из которых являются, конечно же, Сирия и Иран", - сообщил премьер-министр.

Он напомнил, что эти вопросы также будут обсуждаться на саммите президентов США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Нетаньяху сообщил, что обсудил эти вопросы в среду в Москве 11 июля с президентом Путиным.