Pussy Riot провели акцию во время матча Хорватия - Франция

Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру".

Pussy Riot сообщили на своей странице в Фейсбуке, что этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.