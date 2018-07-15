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Pussy Riot провели акцию во время матча Хорватия - Франция

Эпизод матча футболистов Хорватии и Франции, Москва, Лужники, 15 июля 2018

Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру".

Pussy Riot сообщили на своей странице в Фейсбуке, что этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

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