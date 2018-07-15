Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу. В финале чемпионата на стадионе "Лужники" в Москве Франция победила Хорватию 4:2.

Франция во второй раз выигрывает мировое первенство. Свой первый кубок она завоевала в 1998 году. Команда Хорватии никогда прежде не выходила в финал чемпионата мира.

Лучшим игроком турнира назван Лука Модрич (Хорватия). Лучшим бомбардиром стал Гарри Кейн из Англии.

Медали финалистам и чемпионам вручали под сильным дождем президенты Франции, Хорватии и России, которые присутствовали на матче - Эммануэль Макрон, Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Золотой кубок мира французам вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира впервые проходил в России. В нем участвовали 32 команды, матчи прошли в 11 городах. Россию посетили сотни тысяч иностранных болельщиков, для которых временно были отменены визовые ограничения.

Следующее первенство пройдет в Катаре в 2022 году.