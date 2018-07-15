Активист, критиковавший ЧМ-2018, арестован на 5 суток

Петроградский районный суд Петербурга арестовал на пять суток Егора Екимова, задержанного накануне с плакатом против чемпионата мира по футболу. Об этом сам Екимов сообщил сайту "ОВД-Инфо". Пикетчик был признан виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления.

Екимова задержали 14 июля, когда он стоял в одиночном пикете с рисунком украинского художника Андрея Ермоленко, критикующим чемпионат мира по футболу. Всю ночь задержанный пробыл полицейском участке.