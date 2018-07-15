Трамп назвал ЕС, Китай и Россию "противниками"

Президент США Дональд Трамп назвал Россию, Китай и ЕС "противниками" Соединенных Штатов. При этом он особо выделил давних союзников в Европе, которые, по мнению Трампа, эксплуатируют США в торговых соглашениях.

«Думаю, у нас много противников», – заявил президент в интервью CBS News, которое было передано в эфир в воскресенье и записано накануне на принадлежащем Трампу поле для гольфа в шотландском Тернберри, информирует "Голос Америки", публикуя русский перевод интервью.

В сфере торговли они действительно используют США, считает Трамп, добавляя, что многие из этих стран члены НАТО. Президент США вновь обратил внимание на то, что союзники не выполняют своих обязательств о повышении доли расходов на оборону до 2 процентов своего ВВП.

Трамп вновь подверг критике Германию за ее соглашение с Россией о строительстве газопровода через Балтийское море для доставки природного газа из России в Германию.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая выросла в коммунистической Восточной Германии, несколько дней назад отвергла критику Трампа, заявив, что она «на себе испытала, как часть Германии контролировалась Советским Союзом».

Председатель Европейского совета Дональд Туск осудил нападки Трампа на европейские страны. Он заявил, что Америка и ЕС – "лучшие друзья», – сказал он.

Европейский Союз, чей профицит в торговле с США в прошлом году достиг 151 миллиарда долларов, вступил в спор с Вашингтоном по поводу импортных пошлин. ЕС увеличил пошлины на товары, считающиеся символами США, включая бурбон, джинсы и мотоциклы, после того как Трамп повысил пошлины на европейский алюминий и сталь.