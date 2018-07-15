Трамп назвал ЧМ-2018 в России "одним из лучших в истории"

Президент США Трамп поздравил команду Франции с победой в чемпионате. Он назвал проведённый Россией чемпионат мира по футболу одним из лучших турниров за мировой кубок – за всю историю проведения таких чемпионатов.

Дональд Трамп прибыл вечером в воскресенье в Хельсинки, где в понедельник состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.