Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трамп назвал ЧМ-2018 в России "одним из лучших в истории"

Дональд Трамп

Президент США Трамп поздравил команду Франции с победой в чемпионате. Он назвал проведённый Россией чемпионат мира по футболу одним из лучших турниров за мировой кубок – за всю историю проведения таких чемпионатов.

Дональд Трамп прибыл вечером в воскресенье в Хельсинки, где в понедельник состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG