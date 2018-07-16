"С понтом под зонтом": соцсети подводят итоги чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу подошёл к концу. В последнем матче турнира сборная Франции завоевала свой второй чемпионский титул. Сборная Хорватии осталась с серебром, но это и так её лучшее в истории выступление на мундиале.

Матч был зрелищный, сам чемпионат тоже запомнился, почти все довольны.

Алексей Лапшин:

Напряжённым до последних минут получился финал, несмотря на разницу в счёте. Иногда казалось, что хорватам удастся сделать невозможное. Я был за французов, но если бы выиграли хорваты, то поаплодировал. Вот действительно волевая команда. Французов с заслуженным чемпионством. Ну а мир не стал лучше. Глобальный спектакль продолжается. Бодрящее шоу закончилось.

Кирилл Шулика:

Я считаю, что Чемпионат мира по футболу стал главным событием постсоветской России. Событием не внутренним, а именно общепланетарным. Россия и ее жители открылись миру, а мир открылся нам с вами. В стране у 70% населения нет загранпаспортов, соответственно, до 14 июня этого года, внешний мир для них был только внутри телевизора. И вот внешний мир оказался у нас дома. Не сомневаюсь в том, что он внес коррективы в культурный код.

Откровенно повезло с финалистами и Владимиру Путину. Разговоры о "политическом бойкоте" обернулись пшиком, ведь на матче были президенты и Франции, и Хорватии.

Правда, всё немного подмочила - в прямом смысле слова - церемония награждения. В Москве в это время шёл проливной дождь.

Анастасия Миронова:

На матче с Испанией Путина не было, на матче с Хорватией не было, а медали вручать чемпионам пришел. Надеюсь, наш народ это крепко запомнит и никогда ему не простит

Тихон Дзядко:

Гостеприимство ФСО, которая держала первое время зонт только над Путиным, - бесценно

Зураб Бадашвили:

Позор какой, Пыня под зонтом, а Макрон с Колиндой мокрые до нитки

Ирина Цвей:

Праздник закончился. Природа залила все проливным дождем и только Путин , как всегда, остался сухим ( зонтик над ним сразу открыли). А остальные продолжали мокнуть и радоваться жизни! Они - настоящие! Но все уедут, а мы остаёмся ... с зонтиком! Как можно одним штрихом испортить такую прекрасную картину.

Ксения Ларина:

Удивительная сцена проливного дождя на награждении. Зонт раскрыли над одним единственным человеком!

И эта позорная картинка висела над всем миром несколько минут, пока сухой Путин не сжалился над мокрыми до нитки президентами Франции и Хорватии.

И вот как-то сразу все ясно про этого человека. И про нравы страны-хозяйки. Прокололись на последних минутах(

Николай Травкин:

По количеству слёз радости и огорчений, по накалу эмоций торжественная процедура закрытия ЧМ-2018 превзошла закрытие той памятной московской Олимпиады. Не хватало только воздушного шарика с «До свиданья наш ласковый …»

Хотя, наверное, при внезапно обрушившимся на Лужники ливне, шарик мог и не привлечь к себе внимания. Более уместным выглядел эпизод: «Я сухой, а все до нитки!»

Это было так эффектно! Под плотными потоками дождя награждаются лучшие команды и футболисты, им жмут руки президенты ФИФА и России, обнимает президент Франции и целует очаровательнаяКолинда - президент Хорватии.

А под зонтом только он один - наш самый ласковый …

Он не улетел на шарике. Он остался с нами. А всё равно как то грустно...

Борис Фель:

Жаль, что традиционное хамство ФСО с единственным зонтиком для Путина, затмит в медиа колоссальный футбольный праздник...

Борис Райтшустер:

Какой позор - глава государства, мужчина , который стоит сам под зонтом и оставляет женщину, да еще гостя и тоже президента, стоять без зонта под ливень - когда такое было? Стыдно! И весь мир это видел!

Дмитрий Сергеев:

Зонт достался только Путину— и иностранцы теперь думают, что у нас один зонт на всю страну.

Александр Осовцов:

Жлоб и ублюдок - он и под зонтом жлоб и ублюдок. А достойная красивая дама - она и под дождём достойная красивая дама. И то, что они стоят рядом, тоже ничего не меняет.

Андрей Десницкий:

...и опять он всех переиграл.

С зонтом.

Оксана Зарецкая:

Эта история с зонтом над Путиным, когда два других президента стоят под ливнем — абсолютная дичь. Протокольный провал. Ошибка этикета, которую будут приводить в учебниках.

Потому что так нельзя. Отвратительная демонстрация неравнозначности. И, конечно, никто не делал это намеренно. Все вышло случайно. Случайно вскрылась неподготовленность протокольной службы к подобной ситуации. Они занимались только своим президентом, а то, что есть ещё два главы государства, два первых лица — по остаточному принципу.

Россия в этой ситуации выступала принимающей стороной, и ее протокольная служба должна была обеспечить достойный приём. Но не сделала этого. Это ужасно некрасиво.

Константин Добрынин:

По мне, так это не история про охрану, протокол, церемонии и уж тем более не про навык политических жестов, хотя при желании здесь было где развернуться политику.

Это про то, комфортно ли тебе стоять под зонтом, когда рядом беззонта мокнет девушка.

Сергей Бойко:

Какое же позорище просто. Оба гостя мокнут, а наше чучело под зонтом. Правильно говорят: парнишку можно вытащить из питерской подворотни, а подворотню из парнишки никак.

А Колинда замечательная. Прилетела экономом; в полуфинале сидела с болельщиками; радостно обнимала игроков. Настоящий европейский президент.

Надеюсь, и у нашей культурной гостеприимной европейской нации ещё будет достойный президент, а не это наследие Березовского.

Андрей Новиков-Ланской:

Получилось, что Путин, который должен был быть триумфатором, уступил эту роль Макрону - по той простой причине, что над Путиным держали зонт, а над Макроном нет. И насквозь промокший Макрон в своей эйфории объятий и поцелуев был во всех отношениях прекрасен, артистичен и телегеничен. Яркий контраст с тем, кто стоял под зонтом рядом.

Владимир Демчиков:

Вот тут пишут, что президент Путин оказался в позорной ситуации, не предложив Колинде Грабар-Китарович зонтик во время награждения, когда хлынул ливень. В результате наша хорватская гостья и Макрон успели вымокнуть до нитки и еще больше подружиться, судя по разным фоткам, - а Путин подружился с зонтиком.

Так вот, зря ругается народ. Президент Путин как как раз для этого нам и дан: это президент-открывашка, не только дающий практически каждый день примеры удивительного человеческого и политического поведения (можно на "примере Путина", например, детям показывать, как не надо), но и давший свободу всякому дерьму как в людях, так и в работе государственной машины. Мы узнали много нового и интересного о вчера еще, казалось бы, вполне нормальных товарищах - а все благодаря "путинскому периоду" в новейшей истории.

Даже этот чемпионат - время новых путинских открытий (узнал, например, что один мой хороший приятель - расист, тоже полезное знание, я считаю).

Ирина Козлова:

И что самое смешное, даже промокнув до нитки, Колинда осталась обворожительной. Красоту, ее ничем не испортишь. И столько в ней было достоинства, что все особи с первичными половыми стали еще уродливее на ее фоне.

Рустем Адагамов:

Кому там сегодня, кроме Путина, нужен был зонт от дождя? Счастливому до обморока Макрону? Колинде в красно-белой шахматной футболке, чья сборная впервые вышла в финал ЧМ? Инфантино, который провел лучший в истории мирового футбола чемпионат мира? Французам, которые счастливые катались по мокрому лужниковскому газону? Никому эти зонты были не нужны.

Евгений Беркович:

Главный Режиссер из Высших сфер, отвечающий за чемпионат мира, явно давний поклонник Марлена Хуциева. Заключительные сцены награждения чемпионов он выстроил такими же символичными, как лучшие кадры фильма "Июльский дождь". И промокшие до нитки французы, прикрывающиеся национальными флагами (пригодились!), и одинокий зонтик над мужчиной среди ВИП-персон (за другими зонтами, похоже, послали к метро "Спортивная" - с зонтиками на стадион не пускают), и забытые женщины с медалями на заднем плане, которые улыбались, словно ничего не случилось... Но ярче всех выглядела на фоне одинокого зонтика над коллегой улыбающаяся президент Хорватии Грабар-Китарович, нежно прижимающая под проливным дождем к своей большой груди и проигравших, и победителей. На этой инсценировке будут еще учиться студенты театральных и киношных вузов.

Гера Князев:

И да, зонт тут не главное, зонт, судя по-всему бронированный, из спецарсенала ФСО и передаче не подлежал.

Сергей Беседин:

Путин под новейшей разработкой российских учёных. Зонт армирован лунным гадолинием, выдерживает прямое попадание северокорейской ракеты, испражнения целой стаи императорских альбатросов, плевок с верхней трибуны и Х-лучи из космоса. При необходимости превращается в парашют, спальный мешок, автожир с вертикальным взлётом и портативную гаубицу. Создано всего две модели, вторую продали президенту Туркменистана за караван верблюдов и газовую концессию на ближайшие 50 лет.

Анна Голубева:

А чего все так про зонт напряглись? Какая еще "женщина, блондинка, ей первой"? Что за сексизм такой? Не женщина, а президент. Тут не место куртуазности. Тут свой этикет. Первым зонт раскрывают над президентом великой державы, потом над Макроном, у которого держава поменьше. Потом уж над Хорватией. Все правильно ребята из охраны сделали

Инесса Землер:

Ладно, к охране Путина у меня вопросов нет - у них функция и рефлекс; своевременное употребление зонта - один из ингредиентов этого рефлекса. Вопрос у меня в другом: получается, что только Путин выперся на эту церемонию с охраной? Президенты двух стран, где по телевизору говорят о России что попало, значит, выходят без охраны, и только один президент России, где по телевизору говорят, какой он любимый, и как тут всё зашибись - с охраной?) Ну, ничо так)

Надя Дамковская:

Никто даже не заметил, что Путин в первый раз отказался от зонта. Чтобы как и все стоять под дождём. И только потом согласился.

И то, что о каждом президенте заботится отдельная, собственная служба охраны, тоже не важно.

Но все равно. Помнят по плохому. Как обычно. Чудодейственная магия СМИ сейчас старательно делает из Путина зверя.

А кто-то в протокольной службе думает о самоубийстве.

Азизбек Юсуфов:

Помните историю с подарком букета Меркель, как вся Европа взорвалась с критикой и обвинениями в сексизме. А не сделали бы тоже самое вчера, если он передал бы этот зонт? Я ещё сам не смотрел, но у меня есть подозрения, что история с зонтом вызвала такой резонанс только у русскоговорящего сообщество а на западе вообще всем без разницы. А вообще, вся история с этим зонтом мне кажется немного раздутой. Я не удивлюсь, если Путин вообще не заметил в этот момент что 3-4 минуты только один зонт был и он был только над ним.

Елена Стафьева:

Ну, дорогие друзья, не то чтобы я каждый раз возмущенно фыркаю в лицо мужчине, который открывает передо мной дверь, но чувству себя куда нормальней и комфортней, когда они этого не делает специально. А вот когда я тащу чемодан, да - оч благодарна, если мне откроют и придержат дверь и вообще помогут (и, кстати, часто помощь предлагают женщины). Помощь должна быть помощью - то есть быть обращена к тому, кто слабее или кто в ней реально нуждается в данный момент, это не гендерная штука. Ну постояла она на 10 секунд дольше под дождем, чем Путин, - ну не сахарная, не растает. И вот это вот "мужики под зонтиками, а ЖЕНЩИНА мокнет!" - ну кам он, ну нельзя так в один момент превращаться в героинь аббатства Даунтон. Вы еще начните возмущаться, почему мужчины не встают, когда вы входите в комнату.

Анна Наринская:

Путин противен - это да. Глаза щелочки, манера уверенного в себе диктатора. Но возмущение, что он не уступил зонтик ДАМЕ? Эх, мы безнадежны в любом случае

Максим Дбар:

А символично, что как только финал закончился, так сразу жуткий ливень пошел. Типа, чемпионат завершился, добро пожаловать в обычную жизнь. И, видимо, дождем дело не ограничится. А все как-то уже и привыкли к плюс-минус нормальной жизни, где можно веселиться, несанкционированно собираться, тусить с иностранцами, распивать всяческие напитки и петь на улице без предварительного согласования

Между тем, финал стал местом проведения акции Pussy Riot!

Pussy Riot:

МОЛНИЯ! Прямо сейчас — четверо участников Pussy Riot в финале Чемпионата Мира по футболу: "Миллиционер вступает в игру" на поле Чемпионата Мира!

Pussy Riot в финале Чемпионата Мира - «Милиционер вступает в Игру»

Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности.

Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на Чемпионате Мира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова. Небесный милиционер – высится как пример государственности, земной милиционер – делает всем больно.

Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки.

Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала Чемпионата Мира, земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры, земной милиционер вступает в игру, не считаясь с правилами.

Чемпионат Мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир.

Когда земной милиционер вступает в игру мы требуем:

1. Освободить всех политических заключенных.

2. Не сажать за лайки.

3. Прекратить незаконные аресты на митингах.

4. Допустить политическую конкуренцию в стране.

5. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.

6. Превратить земного милиционера в небесного милиционера.

Александр Шмелёв:



Жаль только они никакой плакат или еще что-то визуальное с собой не пронесли. Потому что так никто особо не понял, кто это выбегал и с какой целью (я смотрел матч по украинскому ТВ, но даже тут комментатор сказал лишь "какие-то люди выбежали на поле, игра остановлена", хотя если бы было понятно, что это протест против Путина, реакция была бы явно более эмоциональной).

Но все равно акция получилась яркой бесспорно.



Юрий Самодуров:

Акция Pussy Riot в финальном матче чемпионата мира по футболу очень нравится мне тем, что разрушила "звериную серьезность" и безумный психоз вызванный в нашей стране этим ЧМ. И это достойный конец для путинского чемпионата!

Андрей Герасимов:

Путин старался, тратил кучу денег, заставлял Россию целый месяц притворяться нормальной страной. И вошёл в историю неотёсаным дедом-с-зонтиком, неуклюжим диктатором.

а сливки со всех стараний снял Верзилов.

Сергей Хачатуров:

Очень удачная акция. Петю Верзилова и девушек поздравляю! На игре их выход никак не сказался. А вот эффект наскоро созданного для гостей мундиаля пластикового рая, под которым труха, они актуализировали. Впрочем, так же поступили и службы охраны президента, сперва вынесшие зонт только Путину... миф о том, что у нас медведи по улицам ходят, странным образом нашел себе подтверждение.

Декларация о намерениях быть свободной и дружелюбной Россией представлена. Однако из всех щелей лезут швы авторитаризма. От декларации пора нам всем переходить к созиданию новой структуры. Так что мундиаль помог это понять. Спасибо.

Как художественные пооизведения акции последнего дня чемпионата тоже удались. PussyRiot ведет диалог с ПРИГОВЫМ. Перформансисты-охранники с зонтами, видимо, любят МАГРИТТА...

Артур Аракелян:

Молодцы! Судя по наплыву троллей - все прошло успешно! Путин и его охранка посрамлены, а недовольным можно сказать лишь одно: в футбол вы насмотритесь и наиграетесь в лагерях, если не понимаете, что творится в стране!

Александр Тырышкин:

Наконец, в финале сошлись две России: Россия карнавально-лицемерная и Россия кроваво-честная. Победил как всегда фейк. Pussy быстро загнали пинками за фасад. Что не делает их подвиг менее героическим. Сильное высказывание.

Кирилл Куталов:

Чемпионат мира по футболу выиграли Pussy Riot, потребовав этой акцией освобождения всех политических заключенных. Наконец на этом празднике быстро бегающих мужчин произошло что-то осмысленное.

Алексей Медведев:

Сколько человек во всем мире увидело в прямом эфире акцию pussy riot? Надо полагать, абсолютный и недостижимый рекорд для современного искусства.

P.S. А главное - я тут подумал - Путин видел акцию Pussy Riot. Вот, наверное, ни думал, ни гадал он <...>

И вот сейчас, чем больше минут проходит, тем яснее становится, что акция-то получилась гениальная! Она четко и ясно фиксирует один очень важный смысл: невозможно в несвободной стране надуть разноцветный пузырик свободы и любоваться им как бы немного со стороны ("радостные болельщики", "дружелюбная атмосфера", "ярко освещенная Никольская..."). И это я не к тому, что радоваться чемпионату в нынешней России неприлично (радуйтесь сколько угодно, я и сам радовался) и обязательно надо ко всему примешивать политику. Вы за политику не волнуйтесь - она сама себя ко всему примешает. Просто ситуация дошла до такой температуры, что всегда найдется 1, 2, 3, 4 человека, которые объявят голодовку, выйдут с одиночным пикетом, выбегут на стадион на глазах у изумленного гаранта. И нет уже физической возможности сделать вид, что "все в порядке". Даже на огороженном зеленом ковре стадиона в разгар финала удачно проведенного чемпионата мира. И это очень хорошие новости. Потому что таких людей уже сотни тысяч. И скоро они выбегут на стадион одновременно. И тогда начнется игра по другим правилам.

Елена Панфилова:

Акционный протест как бы ответил на вопрос, почему Дзюба прикладывал руку к голове, и почему «всё, что про фуражки и погоны» небесными гвоздиками всё ещё прибито к тому, как мы видим себя и как другие видят нас. И напомнил, - вместе с сюжетными перипетиями самой игры, - что так или иначе в жизни возможно приблизительно всё.

Роман Попков:

Самое главное что радует в связи с финалом чемпионата: хоть кто-то в России еще способен делать нормальные акции прямого действия.

Дофига делов осуществить, не запалить такую акцию на ТАКОМ мероприятии (учитывая фактор присутствия Путина и неизбежную в связи с ним сверхвысокую профилактическую активность ФСБ и ФСО). Это не простыню с лозунгом повесить на мост, на перила.

Очень скоординированно, очень четко сработали. Уж я в акциях прямого действия кое-что понимаю, поверьте.

Молодцы Pussy Riot, и Верзилов Петя молодец (ну, все же у него опыт по акциям еще с лихих 2000-х, и опыт не пропьешь).

Комментаторы отмечают, что Pussy Riot не смогла остановить даже мощнейшая охрана.

Ирек Муртазин:

Прорыв на поле во время финала ЧМ-2018 продемонстрировал уязвимость системы безопасности спортивных мероприятий. Тем более на мероприятии такого уровня, среди зрителей котрого были несколько глав государств. То есть обеспечением безопасности финала ЧМ-2018 занимались все спецслужбы России. Не только МВД и Росгвардия, но и ФСБ с ФСО... И де-факто - лоханулись.... Если на поле прорвались безобидные юноши и девушки, выходит, что так же могли прорваться и террористы-смертники? И очевидно, что правоохранители сделают выводы и примут меры. Разве нет?

Анатолий Либерман:

История с Пусси Райт вообще, а с Верзиловым в частности, великолепно проиллюстрировала бессмысленность всех этих недавно и давно созданных служб, отделов, гвардий, систем прослушек и просмотров, законов яровой и т.д.

То есть, это, разумеется, и так было понятно, но не хватало четких и конкретных доказательств.

Получите, распишитесь.

Леонид Волков:

Отличный матч и отличный финал во всех смыслах.

Можно ли было нагляднее показать?

ФСОшник выйдет на пенсию в 40 лет, потому что у него страшно вредная работа — бить и не пущать. Но даже ее он не может сделать, а все что может — раболепно держать зонт.

Квинтэссенция всего.

Впрочем, понравилась акция не всем.

Евгения Альбац:

С интересом узнала, что это Pussy Riot выбегали на поле — это совершенно не было понятно. Просто какие-то два или три человека выбежали, их утащили.То, что на них была форма полицейских, из моего сектора не было видно.

Александр Коц:

Мне в личку написали из Англии и Франции. Там комментаторы вообще не зациклились на них, назвав «какими-то идиотами». Вот и славно.

Асалия Асемова:

Дмитрий Александрович перевернулся в гробу и умер повторно от того, что вы ссылаетесь на него, исполняя предельно обыденные приемы в предельно попсовом ключе с предельно конъюнктурными целями. Вас знатно полили матом в прямой трансляции шведских сми, а саму "акцию" толком и не показали (по правилам Фифа). Вы тем самым отвернули от себя своих же симпатизеров на западе - браво! И кажется, сами не поняли идею, которую пытались донести.

Кирилл Гончаров:

Акция #PussyRiot на финале ЧМ - знак неуважения к футболистам, вышедшим на свой главный матч в карьере.

Что касается их требований - то с ними невозможно спорить, но по правилам FIFA любой выход на поле посторонних людей не попадает в трансляцию и массовый зритель явно не поймет задумки в силу отсутствия картинки, а футболистам сборной Франции и Хорватии было не до размышлений о «небесном милиционное».

Среди тех, кому понравилось не очень - футболисты сборной Хорватии, которые в этот момент уступали в счёте.

Однако сочувствия добавило то, как с участниками акции говорили сразу после задержания.

"Медиазона" приводит расшифровку разговора:

Полицейский: Наручники мне сюда, на обоих. Ты, тварь, кто такая? Фамилия имя отчество.

Активисты молчат.

Полицейский: Решили России <нагадить>?

Верзилов: Нет, мы за Россию.

Полицейский: Да? А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить FIFA?

Верзилов: Почему?

Полицейский (кричит): По дрочану!

Верзилов: Мы за Россию, так же, как вы, если вы за Россию.

Полицейский: Вы Россию подставили под штрафные санкции.

Верзилов: Мы не подставили Россию, неправда.

Полицейский: <нрзб> нормальный?

Верзилов: Нормальный.

Полицейский: Где вы форму взяли?

Верзилов неразборчиво отвечает.

Полицейский: Что?

Верзилов: Напрокат.

Полицейский: Напрокат? (вздыхает) Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Просто иногда жалею. <Обгадили> Россию, да?

Верзилов: Да мы не <обгаживали> Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию.

Полицейский: Что цели нет? Вы штрафные санкции <нрзб> на нас?

Сергей Ерженков:

Сама акция, как и ее трактовка, ужасно вторична, Верзилов уже давно перепевает на разные лады Войну. Но после этого видео признаю: получилось. Реакция - это ведь тоже часть акции, может быть, самая важная. В кадр мент не попал, но я почему-то уверен, что он с усами. Усами надежды. И вот этот крик души советского милиционера - "<обгадили> Россию!" и "жалко, не 37 год сейчас..." - то, ради чего и затевался перформанс. Никольская, толпы иностранцев и карнавал - все это смыл ливень во время церемонии награждения, карета превратилась в тыкву, мы остались наедине с усытым начальником ОВД Дальнее

Лада Соколова:

Всё это время защищала болельщиков от нападок демшизы (вообще это стилистическая характеристика, но тут применительно и к содержанию) за "излишнюю" радость и "Путин обо всём договорился, а вы ведётесь", и в целом праздник футбола. Но сетовать на неуместность акции реально не поворачивается язык.

Фраза полицейского "жалею, что сейчас не 37-ой год" легитимизировала действо окончательно.

Илья Шепелин:

Жаль, что после такого прекрасного чемпионата из России уезжают болельщики, а не менты

Аркадий Бабченко:

Ну, вот сейчас Пете объяснят, как правильно Россию любить. А то до инфантилов все никак не дойдет. Какое время на дворе и что происходит. Пропустили они момент, когда цветочки закончились. Ягодки начинаются. А они всё никак не поймут этого. Вы меня не правильно поняли, произошла ужасная ошибка, сейчас я вам все объясню...

Родину, падла, не любишь???

Наручники. На обоих.

А вас предупреждали.

Виталий Болтушкин:

Охрана профукала нарушителей и чтобы прикрыть свой зад, товарищу, который, судя по всему, отвечает за безопасность захотелось в 37-й год. А то как , он же не может быть виноват.

Мария Папу:

я вижу, многие не поняли, о чем акция Пусси Райот. она обращена была не к болельщикам и не к футболистам, она затевалась для того, чтобы мы все узнали, что происходит с человеком в отделении после задержания. и как орет на Верзилова мент «жаль что не 37 год» — и вообще как менты разговаривают с людьми. это замечательная акция, которая прекрасно показывает, как много людей не хотят признать очевидное — в России очень мало свободы волеизъявления и практически нет площадок для легитимного публичного высказывания граждан. а если вы захотите немного нарушить правила проведения массовых мероприятий, вас будут гнобить и унижать по полной. а хор хороших граждан подхватит «а чего ты ожидал? так тебе и надо». надеюсь, 37-го года не будет никогда, а этого мента, который о нем мечтает, уволят с позором. правда никаких проблем это не решит, ну так хоть на людях остерегаться будет такие вещи говорить

Алексей Венедиктов:

Полковник, кричавший и визжавший на нарушителей, выбежавших на футбольное поле ЧМ-2018 в Лужниках – «Тварь! Наручники мне сюда на обоих» и венец – «Жаль, что сейчас не 37-й год», сам не понимал, что он визжит и кричит.

В славном 1937 году этот полковник, допустивший на подведомственной ему территории в присутствии главы государства Сталина Иосифа Виссарионовича такое безобразие, был бы уже арестован, допрошен, пытан.

Уже назвал бы своих сообщников в лице «Пусси Райт», премьера Великобритании Терезы Мэй и начальника столичного ГУВД Олега Баранова.

Уже его семья и дети были бы объявлены ЧСИРами (членами семьи изменника Родины) и отправлены в Акмолинский лагерь, где бы и сгинули.

Сам бы полковник был бы расстрелян (скорее, застрелен пулей в затылок) и сброшен в общую яму для таких, как он, на Бутовском полигоне.

А его престарелые родители скончались бы при перевозки их по Иртышу.

Вот что такое для Вас, товарищ полковник, был бы 37-й год, о котором Вы так сладостно вспомнили.

И палачи бывают жертвами.

Евгений Левкович:

Понимаю, что эти страдания по 37 году, это вполне себе системный образ мысли. Они правда почти все хотят нас пристрелить. одна знакомая мне судья (которая потом одумалась и судьей перестала работать) рассказывала, что когда ей приходилось судить оппозиционеров МЫСЛЬ о невиновности вообще не посещала ее голову. То есть вот эти «сожалеющие» это вообще люди у которых в каких-то ситуациях рациональное мышление просто отсутствует. Ужас.

у Солженицына «в Круге Первом» министр Абакумов обращался к Сталину (с 47-го по 50-й годы смертная казнь была формально отменена в СССР):

«- Мы понимаем, товарищ Сталин! мы (он говорил за все министерство) понимаем: классовая борьба будет обостряться! Так тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение – как нас связывает в работе эта отмена смертной казни! Ведь как мы колотимся уже два с половиной года: проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Значит, приговоры надо писать в двух редакциях. Потом – зарплату исполнителям по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя, путается учет. Потом – и в лагерях припугнуть нечем. Как нам смертная казнь нужна! Товарищ Сталин, верните нам смертную казнь!! – от души, ласково просил Абакумов, приложив пятерню к груди и с надеждой глядя на темноликого Вождя.»

Сам Абакумов, не персонаж, а вполне реальный министр госбезопасности, был арестован в 1951-и, и расстрелян 19 декабря 1954 года.

Это я к чему. Всех этих ментов, которые так же как и Абакумов жаждут возвращения в 37-й год, первыми же участь Абакумова и настигнет. Они просто по своей природной тупости этого не понимают. А когда пристрелят - будет поздно.

Но и здесь есть своя конспирология. Pussy Riot своими действиями мешали хорватам, и это было неслучайно!

Роман Зайцев:

Троих из четверых я знаю и к двоим собственно хорошо отношусь.

Но сейчас вновь пишу и думаю, что все было сделано для того, чтобы Хорватия не выиграла.

Судья назначающий штрафной которого не было 1-0, хорваты отыгрывают с игры красивым голом 1-1.

Вновь судья дает фору французам назначая пенальти при косвенной игре рукой 2-1, в финале такие пенальти не даются никогда, но хорваты вновь находят игру и гол назревает.... и тут вновь подмога подошла для французов...

После этого у хорватов все сломалось.

Смотрите как к этому отнеслись хорваты, защитник Деян Ловрен еле сдерживает себя, чтобы не угандошить Верзилова, а французы счастливы Мбаппе вон в ладушки играет.

Я пытался пройти на матч открытие, по журналисткому удостоверению, в какие только кабинеты не заходил в Лужниках и я скажу, что те с кем я общался действительно хотели мне помочь пройти, я даже был готов у них билет купить, но все же мне не удалось.

А тут в милицейской форме, на главное мировое событие, где несколько президентов и море випов, это же надо умудриться пройти, ладно прошли, но пробраться к кромке поля сразу нескольким человеком и выбежать на поле. Уж молчу сколько стоили билеты на финал, несколько дней назад смотрел на официальном сайте ФИФА, цена была от 300.000 рублей. (где нищие акции 2010-12 годов?)

Не знаю, "Сократ мне друг...", но какая-то хренотень...

При чем никакого месседжа не было, а раз так, то акция провальная.

Илья Морозов:

Да, я уже давно не скрываю, что вовсе не собираюсь поддерживать и восхищаться всеми якобы "антивластными акциями".

Если бы это было просто глупостью, это было бы еще ничего. Но тут явное антихорватское лобби, если не хуже.

Тем более, антихорватские страсти были перед финалом явно приглушены.

Платон Беседин:

Самое тупое, что я читал перед финалом - это рассуждения о том, за кого надо болеть не по футбольным причинам. Из серии хорваты - нацисты, поэтому мы за французов. Там еще этот мерзкий Вида с его "Слава Украине!". Или Наполеон шел на Москву, поэтому мы за хорватов. Ну и до кучи все эти бредни о католиках, сербах, черных.

Людям, так рассуждающим, надо неделю без продыху смотреть канал "Наш футбол". Потому что болеть стоит за команды, а не за политические, исторические и религиозные воззрения. И футбол прекрасен именно тем, что позволяет отдохнуть от политики. Даже, если ее туда упорно тащат.

Да, футбол - это тоже политика, тоже война, но куда более мирными и интересными средствами. И я рад, что этот месяц мы говорили больше о футболе, нежели о политике, отравившей мозги слишком многим.

А Дарья Асламова в "Комсомольской Правде" и вовсе записала Хорватию в союзники России по спасению белой цивилизации:

Самым потрясающим для меня стали звонки из Франции, от наших друзей из партии Марин ле Пен «Национальный фронт». В два часа дня мои совершено пьяные друзья кричали в трубку, что все они болеют за Хорватию. Телефон шел по кругу, и люди объясняли, что болеть им не за что и не за кого: «Камерун, Сенегал, Мали, Гвинея, Конго, Того, Ангола. Остальные – арабы и четверо белых (один из них испанец). Это что, Франция? Дело не в расизме, но давайте не притворяться, что это французская команда. Хорваты – последняя белая команда на чемпионате. Наши ценности – христианство, преданность родине, европейские традиции. При чем здесь африканцы и арабы?» Но надо понимать, что все мои друзья из бывших белых французских провинций, давно захваченных мигрантами, где куда легче встретить бабу в бурке с выводком детей, чем белую женщину. ДРУГАЯ Франция безумно радуется.

Не буду рассказывать о том грустном моменте, когда хорваты, пряча слезы и стиснув зубы, дружно поднялись и аплодировали своей команде, когда она проиграла. И тем более не буду переводить, что они кричали. (Хорватская ненормативная лексика куда богаче, чем русская.) Первый президент Хорватии Франьо Туджман однажды сказал, что футбольные победы так же способствуют формированию и солидарности нации, как и военные победы. Это именно то, что чувствуют сейчас и русские, и хорваты после лучшего футбольного чемпионата в истории.

Андрей Мальгин:

Фирменный расизм "Комсомольской правды". Сначала там были абажуры Скобейды, а сейчас Дарья Асламова объясняет, что болела за хорватов, потому что в этой команде нет негров.

Александр Морозов:

да, российская журналистка блеснула во время ЧМ: сначала Платон Беседин написал в "Московском комсомольце", что русские девки - шлюхи, а затем Дарья Асламова в "Комсомольской правда", что хорваты - это белая команда, без негров. И тот, и другой текст вирусно прошли по сетям, вызвали большую волну обсуждения. А ведь десять лет совершенствовали законодательство в области "свободы высказывания". Все - зарегулировали. Мышь не проскочит. Уже посадили людей, а других поувольняли с работы - за репосты и высказывания.

А между тем шовинизм и расизм - в "комсомольской печати" - не удержать никакими мерами. Таки и прет!

Антон Красовский:

Но 282 пришьют конечно блоггеру из Кирово-Чепецка.

Роман Щуплов:

Спецкор "фёлькишер беобахтер" дарья асламова: "Мы должны защитить само существование белых команд на чемпионате и будущее для белых футболистов"

Алексей Макаркин:

Это теперь называется патриотизмом.

Павел Аксёнов:

Не ожидал такого всплеска расизма у себя в ленте. Надеюсь, вы понимаете, что шутки про африканскую сборную, это отвратительный расизм?

Хамдам Закиров:

Еще ЧМ по футболу ("Скажем нет расизму!" и т.п.) окончательно не завершился, а Россия уже потихоньку возвращается к нормальной жизни: за последние 2-3 дня прочел в ленте всякого про всех трех финалистов - бельгийцах ("а вы знаете, что последний раз они занимали 3-е место в 1900 году, когда играло всего три команды?" - здесь всё неправда), хорватах (усташи и проч.), французах (команда Лимпопо, сборная бывших колоний). Причем, не сказать, что какая-то особая злоба, да и люди вроде вменяемые пишут это - так, обычный, нормальный режим, "болельщикам можно".

Еще один вменяемый вроде бы журналист репостит картинку, где якобы мусульмане в Стокгольме жгут деревянную фигуру Христа (на самом деле чилийские студенты у себя дома). И пусть репост без комментария - в комментариях достаточно всего.

Я тут не о критическом мышлении (погуглить когда проходил первый ЧМ по футболу, и было ли хоть раз, чтоб играли всего три команды, или когда в Стокгольме жгли фигуру Христа легко и просто), я тут о христианской и простой человеческой этике, спортивном взаимоуважении и извечном "почему нас никто не любит"...

Сергей Король:

Сегодня интернет бурлит по поводу статьи в «КП» — ее автор пишет, что болела за хорватов: у них в команде нет негров!

Статья конечно расистская, и автора бросились клеймить. Вообще клеймить за сексизм, расизм, эйджийзм, газлайтинг и менсплейлинг стало привычной тактикой в интернете.

Я конечно не думаю, что «КП» сольет автора расистской статьи — на это есть определенный запрос в обществе, который газета и отрабатывает. Не верю также что автор извинится, она же правда считает что сборную Франции да и саму Францию захватили выходцы из Алжира, Сенегала, Эфиопии и других африканских стран. Мне кажется, что в такой ситуации травля — не лучшее решение.

Всем любителям травли предлагаю провести небольшое умственное упражнение. Как вы объясните противнику, почему его точка зрения — плохая? Почему не любить негров — плохо? Я почти уверен, что дискуссия быстро забуксует, потому что полно скользких аргументов и точек зрения, которые трудно опровергнуть.

— Вы пишете что болеете за хорватов, потому что у них нет негров. Это фашизм!

— Мне кажется, вы не понимаете значения слова фашизм. Я вам подскажу, правильнее называть меня националистом.

— Окей, вы националист.

— Совсем нет. Я же не против негров или выходцев из африканских стран. Я просто их не люблю.

— Не любить людей по цвету кожи — плохо.

— Почему? Я же не считаю их ущербными, я просто не люблю. Вы вот не любите соседа, который мусор выбрасывает из окна. Вы соседист!

Ну и так далее. Если вы не сделали «домашку» и не почитали разного о проблемах национализма, то спорить будет трудно. А представьте что в голове у типичного читателя «Комсомолки». Он домашку делать не будет в принципе.

Но я сейчас не об этом. Меня больше интересуют не демагогические споры, а то, почему люди вообще становятся бытовыми националистами. Что их беспокоит? Почему они поддерживают эти идеи?

Мне кажется, об этом хорошо пишет Конрад Лоренц в книге «Агрессия». Лоренц рассказывает, что люди представляют потенциальную опасность, подсознательно усиливают ее и применяют к себе. Это особенно важно в отношении «новой нормы», а также в усилении восприятия необычного.

Грубо говоря, когда человек говорит: «Ты весь в наколках. Ты что, зек?», он опасается, что если татуировки станут популярными, то превратятся в новую норму, и ему самому придется их носить.

Аналогично со страхом перед неграми и мигрантами. Кажется, что город наводнят чернокожие преступники и бездельники. Чернокожие люди, как и люди с татуировками, заметнее на фоне большинства «обычных» людей, и кажется что они повсюду.

Люди не любят чернокожих, потому что:

1. Не понимают другую культуру или находятся в плену стереотипов о ней.

2. Думают о том что миграция — это когда черных больше белых.

3. Максимизируют свои страхи от чернокожих преступников.

Лоренц писал, что нужно бороться с этими страхами. Не выступать против расизма вообще, а бить целенаправленно.

1. Рассказывать о культуре. Проводить фестиваль национальной кухни, привозить национальных музыкантов.

2. Показывать в цифрах, сколько людей приехало, почему. Рассказывать о судьбах конкретных людей (когда абстрактные цифры получают имена, то воспринимаются иначе).

3. Снижать уровень уличной преступности через образование мигрантов, «разбивание» замкнутых сообществ-гетто.

В этом много сложного, не зря этим заняты миллионы людей по всему миру. Но вопрос не в этом, а в аргументации.

Глупо спорить с человеком в категории «Это — плохо». Так ты сам выглядишь словно просто боишься, но чего-то другого. Важно изучить, что конкретно его беспокоит, и работать с этим.

Печально видеть людей, которые набросились на «КП» с аргументацией «Зиг хайль! ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА НЕЕ». Вы сами не лучше, блин. Представьте что вы со своей мамой спорите.

Я правда не считаю, что травлей за мнение можно что-то изменить. Это как пшикать на человека за то, что он хочет высказаться. Сперва разберитесь, что он хочет сказать, почему он так думает.

Андрей Лошак:

Ну вот, Мбаппе и прочие знойные красавцы уехали, остались Комсомолка и наши друзья из партии Марин Ле Пен «Национальный фронт». Добро пожаловать домой