В Краснодаре полиция изъяла тираж журнала moloko+  перед презентацией

В Краснодаре в воскресенье полицейские изъяли тираж альманаха moloko+ о насилии и футболки с символикой самиздата. Об этом сообщил в фейсбуке основатель проекта, журналист Павел Никулин.

Сотрудники полиции приехали в культурный центр "Типография" в Краснодаре, где была запланирована презентация moloko+, под предлогом проверки заявления от неизвестного человека о якобы планируемом "мероприятии с распространением экстремистской литературы" и возможном употреблении наркотиков, сообщает корреспондент The Insider. Официального разрешения на изъятие тиража у полицейских не было.

Несмотря на действия полиции, презентация все-таки состоялась. На ней собрались около 30 человек.

Ранее в воскресенье неизвестные в медицинских масках напали на Никулина и сотрудницу проекта Софико Арифджанову. Им в лицо распылили перцовый баллончик и выкрикнули"Хэллоу, Украина!".