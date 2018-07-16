Трамп: отношения США с Россией "никогда не были столь плохи"

Отношения Соединенных Штатов с Россией "никогда не были такими плохими", как сейчас, и вину за это несут долгие годы "глупости" со стороны США. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в твиттере за несколько часов до начала его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

Трамп также вновь посетовал на "охоту на ведьм" - так он называет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы президента в 2016 году. По его мнению, тогдашний президент Барак Обама никак не отреагировал на это вмешательство, а теперь оппоненты обвиняют Трампа в "сговоре" с Россией.

Соперник Трампа по выборам 2016 года демократ Хиллари Клинтон задалась вопросом, "за какую команду играет" президент США - с отсылкой к чемпионату мира по футболу, который завершился в России.

После обнародования в пятницу обвинений в адрес сотрудников российской военной разведке во вмешательстве в выборы ряд американских сенаторов призвали Трампа или отменить саммит с Путиным, или сделать его главной темой российское вмешательство.

Госсекретарь США Майк Помпео, который сопровождает Трампа в Хельсинки, написал, что "улучшение отношений с Россией принесет пользу всем, но мяч на стороне России".

Утром в понедельник Трамп встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Его встреча с Путиным, согласно Белому дому, начнется в 13.20 по местному времени (совпадает с московским). Полтора часа президенты будут общаться с глазу на глаз, а затем к ним присоединятся члены делегаций. В 16.50 должна начаться совместная пресс-конференция.

Впервые в истории подобных переговоров лидеров двух крупнейших мировых ядерных держав нет объявленной повестки дня. Ожидалось, что в беседе Трампа с Путиным будут затрагиваться ситуация на востоке Украины и положение вокруг аннексированного Россией Крыма. Кроме того, темой переговоров могут стать положение в Сирии и проблема Ирана. Говорилось также о накопившихся проблемах в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Трамп подтвердил, что поднимет и вопрос о вмешательстве в выборы.