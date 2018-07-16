Кремль запретил провластным СМИ термин "пенсионная реформа"

Администрация президента дала указание лояльным власти журналистам, экспертам и блогерам не использовать в публикациях о повышении пенсионного возраста термин "пенсионная реформа". В Власти опасаются, что слово "реформа" может ассоциироваться у населения с 1990-ми годами и вызывать негативную реакцию. Об этом сообщает телеканал "Дождь"со ссылкой на источники в Кремле и Государственной думе.

Рекомендация поступила еще в июне, когда правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, рассказал собеседник издания в нижней палате российского парламента.

В Кремле понимают непопулярность идеи повышения пенсионного возраста у населения и пытаются организовать её "правильную" подачу, сказал источник. Власти советуют государственным СМИ заменять термин "реформа" на "преобразование" или, например, "изменение по настройке пенсионной системы".

Государственная дума России рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста на этой неделе в первом чтении. После этого парламент уйдет на каникулы, чтобы принять закон окончательно уже осенью.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Согласно опросу социологов, девять из десяти россиян отрицательно относятся к этой инициативе. По всей стране с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против пенсионной реформы.