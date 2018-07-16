Новая экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

Следственный комитет России подтвердил, что останки, найденные под Екатеринбургом в 1991 году, действительно принадлежат членам царской семьи. Однако следователи пока не готовы заявить об однозначных выводах, так как ждут данные еще четырех экспертиз, говорится на сайте ведомства.

"Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын. Результаты генетического исследования образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи", - говорится на сайте Следственного комитета.

Эксперты помимо этого выявили биологическое родство императора Александра III, тело которого эксгумировали в 2015 году, и "погибшего человека, идентифицированного как бывший император Николай II".

После расстрела Николая II, его семьи и слуг в доме Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года останки царской семьи долгое время считались утраченными. В 1991 году их обнаружили недалеко от Екатеринбурга. После проведения экспертизы выяснилось, что в месте захоронения отсутствовали тела цесаревича Алексея и княжны Марии. Они были обнаружены позднее. Уголовное дело возбудили в 1993 году. Через пять лет его закрыли и возобновили в 2015-м по просьбе Русской православной церкви,которая придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

В преддверии столетия расстрела царской семьи в Екатеринбурге в субботу состоялось заседание священного Синода – высшего органа управления РПЦ. На нем было заявлено, что позиция церкви по вопросу о подлинности царских останков будет окончательно рассмотрена на Архиерейском соборе не ранее, чем через два года.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57 процентов россиян считают расстрел царской семьи "чудовищным, ничем не обоснованным преступлением".